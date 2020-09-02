Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, кому бесплатно делают тестирование методом ПЦР для выявления коронавируса. Он отметил, что Украина значительно увеличила количество лабораторий и таких тестирований.

"Стандартное оказание медпомощи, которое утверждено приказом Минздрава, определено следующим группам. Первое, это пациенты с клиническими признаками коронавирусной болезни. Второе, это пациенты с пневмониями, которые находятся в стационарах и ждут лабораторной диагностики. Лица, с подтвержденным случаем", - сказал Ляшко.Он отметил, что сейчас в стране существует 104 вирусологических лабораторий, которые проводят тестирование методом ПЦР.