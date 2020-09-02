В рамках своего визита в Харьковскую область Зеленский откроет в Южном детский сад и УВК в Песочине, которые были на финальной части строительства еще в начале года.

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Харьковскую область с официальным визитом, в ходе которого главу государства пригласили на открытие детского сада и начальной школы, представленных как результат "Большого строительства".Однако, как сообщают в Песочинском сельском совете и администрации Харьковского района в ответ на официальный запрос, строительство и финансирование работ по данному объекту было начато еще в 2018 году, задолго до старта президентской программы в марте текущего года.Кроме того, на момент начала 2020 года, за несколько месяцев до презентации программы "Большое строительство" степень готовности как УВК в Песочине, так и детского сада в Южном была около 90%.Подробнее о визите президента в сюжете Елены Павличенко