Проект "ГазПравда" опубликовал результаты анализа цен на газ для потребностей населения в сентябре. Самую низкую цену за кубометр газа населению в сентябре предложила компания TAS Energy – 4,39 грн за кубометр, что на 1,72 грн выше ее предложения в августе.

Об этом со ссылкой на исследование сообщает "Интерфакс-Украина".В свою очередь ГК "Нафтогаз Украины", "дочка" НАК "Нафтогаз Украины", осталась на втором месте, предложив 4,7 грн за кубометр (в августе – 3,24 грн).Ряд других компаний также предложили цену до 5 грн – ETG.UA (4,9 грн при оплате по факту и 4,69 по предоплате), ГП "Шепетовкагаз" (4,92 грн), ООО "Херсонрегионгаз" (4,99 грн), ООО "Статус Энерго" (4,6 при условии предоплаты).В исследовании утверждается, что газсбыты, аффилированные с облгазами, которые пользуются брендом "Региональной газовой компании", выставили одну цену – 5,49 грн за кубометр, повысив ее на 1 грн по сравнению с августовской.Самые высокие цены среди компаний у: ГП "Монтажник" ООО "Торговый Дом "Валинор" (6 грн) и ООО "Статус Энерго" (7 грн при оплате по факту), тогда как в августе наибольшая цена составляла 4,7 грн.Напомним, согласно мониторингу энергорегулятора, в первом квартале 2020 года около 69% объемов поставки газа населению осуществлялось компаниями группы "РГК", группой "Нафтогаз" – 2%, другими поставщиками – 29%.