Движение трамваев №23 и 26 по пр. Тракторостроителей и пр. Московскому, на участке от Салтовского шоссе до разворотного круга «Юго-Восточный», будет запрещено с 10:00 до 15:00 2 и 3 сентября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом контактной сети.В этот период трамваи будут ходить так:- трамвай №23: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р;- трамвай №26: парк им. Горького - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - 602 м/р.