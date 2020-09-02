На полную аудиторскую проверку Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф не хватило двух месяцев, ее продлили еще две недели.

Аудиторская проверка должна закончиться 23 сентября, ее срок продлен на 15 рабочих дней.Проверять предприятие начали 6 июля и должны были закончить 1 сентября. На прошлой неделе заместитель директора департамента охраны здоровья ХОГА Геннадий Бондарчук не исключал, что комиссия не закончит к этому сроку и обещал предоставить информацию, когда проверка закончится."Если будет потребность у комиссии, которая работает, продолжить работу, это будет обнародовано. Информация вам будет предоставлена своевременно", — говорил чиновник.Напомним, врачи и фельдшеры "скорой" жаловались на притеснения со стороны руководства, отсутствие выплат за работу с коронавирусными больным и плохое оснащение автомобилей.