Для укрепления иммунитета в период похолодания и дождей не нужно есть в больших количествах имбирь, чеснок и лимоны, они не помогут, – об этом рассказала врач-иммунолог Марина Аплетаева. Медик предложила другие меры профилактики.

По словам врача, крепкий иммунитет является «многокомпонентной программой», и чтобы его иметь, нужно системно придерживаться здорового образа жизни и профилактических рекомендаций.- Мы все время должны работать над тем, чтобы у нас был крепкий иммунитет, - заметила специалист.Аплетаева подчеркнула, что для укрепления иммунитета не нужно принимать какие-то специфические препараты или употреблять высокие дозы «укрепляющих иммунитет» продуктов: имбиря, чеснока, лимонов. Помогут не они, а правильное питание, оздоровление и физическая нагрузка в комплексе на регулярной основе, сказала врач.Медик назвала следующие меры для усиления защиты организма от инфекций:- чаще находиться на свежем воздухе, ходить пешком,- заниматься спортом,- отказаться от фастфуда,- исключить контакты с больными людьми,- сделать прививки от гриппа.