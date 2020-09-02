Вчера, 1 сентября, в Харькове был побит температурный рекорд.

Как сообщили в харьковском гидрометцентре, была зафиксирована температура воздуха +34 градуса."Это самое жаркое 1 сентября за всю историю наблюдений, предыдущий рекорд был +33,6 градусов в 2015 году. Посмотрим, что будет сегодня, может, побьем еще раз. 2 сентября 2015 года было зафиксировано +34,5 градусов, на сегодня пока ждем данные", - отметили в гидрометцентре.Норма среднемесячной температуры сентября для Харькова: +14,4 градусов.