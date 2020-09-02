Граждане-нерезиденты пытались ввезти транспортные средства на таможенную территорию Украины по поддельным документам.

Противодействие нарушениям таможенных правил является одним из приоритетных направлений работы Слобожанской таможни. Но недобросовестные граждане продолжают находить лазейки в таможенном законодательстве и использовать различные схемы уклонения от уплаты таможенных платежей, отмечают в пресс-службе таможни.Так, сотрудниками управления обеспечения противодействия таможенным правонарушениям в августе этого года во время проведения контрольных мероприятий по проверке законности ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств личного пользования в таможенном режиме «временный ввоз» было установлено четыре факта нарушений.Во всех четырех случаях граждане-нерезиденты предоставили в качестве основания для декларирования транспортного средства нотариально удостоверенную доверенность. По результатам направленных Слобожанской таможней запросов было получено официальное письмо от нотариуса иностранного государства, в котором указано, что поручения им не готовились, а подписи и оттиски печатей не являются подлинными и ему не принадлежат.По данным фактам таможенники составили протоколы о нарушении таможенных правил по признакам ч. 1 ст.483 ТК Украины. Условная сумма ущерба, нанесенного государству, составила полмиллиона гривен. Материалы будут направлены в правоохранительные органы.