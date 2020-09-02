Вино бывает разное: хорошее и безобразное. Конечно, вкусный и качественный напиток можно приобрести и в магазине, особенно если правильные места знать. Но иногда так хочется порадовать себя, друзей, родных и не очень родных и преподнести им вино, сделанное своими руками. Тем более что освоить эту науку можно довольно быстро.

Выбираем сырье

Запасаемся тарой

Соблюдаем осторожность

Приступаем к делу

Изготавливать вино можно практически из любых фруктов, ягод и даже из цветов. Например, ароматное вино из одуванчиков или лепестков роз поразит воображение даже тонкого знатока этого вида хмельных напитков. Майские травы уступают место клубнике, черешне, вишне, малине, крыжовнику, смородине, абрикосам, персикам и другим ягодам середины лета, ну а к осени в права вступают груши, яблоки и, конечно, виноград.Виноградное вино – особенный напиток, вершина винного искусства. Однако сделать его не так уж сложно. А чтобы конечный продукт не разочаровал и получился нужного качества, важно придерживаться определенных правил.Для приготовления вина подходит практически любой сорт винограда. Предпочтительнее его сладкие разновидности, но и кислые ягоды списывать со счетов не стоит – особенно, если на даче урожай. Просто на определенном этапе нужно будет добавить больше сахара. Ягоды должны быть абсолютно спелые. Недозрелые могут испортить вкус вина, перезрелые – превратить напиток в уксус. Урожай нужно собирать в ясную солнечную погоду. Дождь смывает «дикие дрожжи», которые живут на кожице и способствуют качественному брожению. Именно по этой причине ни в коем случае нельзя мыть виноград перед заквашиванием.Специально приобретать для домашнего виноделия придется только стеклянные бутыли (лучше емкостью 10–20 литров) и крышки-затворы. Остальное оборудование можно найти дома или сделать из подручных средств.Вам понадобится:– большая эмалированная кастрюля (таз из пищевого пластика, ведро, детская ванночка, в конце концов, тоже подойдут) – для сбраживания мезги;– деревянная скалка – для размешивания;– хорошее настроение – чтобы получилось вкусное вино.Кстати, вместо крышек-затворов вполне сгодится медицинская перчатка с дырочкой в одном из пальцев. Или же можно сделать кустарный гидрозатвор из обычной крышки, отрезка шланга и бутылки с водой.Необходимо исключить любой контакт сырья с металлом (кроме нержавейки), так как он придаст вину неприятный привкус. Вся посуда и руки должны быть идеально чистыми, иначе в продукт могут подселиться посторонние бактерии, которые нарушат процесс брожения и испортят виноматериал. Емкость с суслом нужно накрыть тканью для защиты от мушек и мусора, а для процеживания использовать отрезок марли, сложенный в несколько слоев.Вино готовится в несколько этапов, которые могут занять от двух месяцев до года. Первым делом виноград нужно перебрать, удалив испорченные ягоды и веточки, а затем раздавить, не повредив при этом косточки, которые дают горький привкус.Затем заполнить емкости для сбраживания мезгой, оставив свободным треть объема. Дать жиже отстояться 3–4 дня. Уже в первые сутки над мезгой появится пена, которую необходимо перемешивать два раза в день. Как только виноградное месиво посветлеет, материал необходимо процедить и слить в бутыли под затвор. Заполнять емкости нужно не более чем на три четверти объема.Через 2–3 дня после начала основного брожения нужно добавить сахар. Количество зависит от сладости сырья, но в среднем понадобится 50 граммов на литр сока. Обычно в период бурного брожения вино приходится подслащать несколько раз.После окончания активного брожения вино необходимо осторожно слить (не взбаламутив осадок), добавить сахар (по вкусу) и оставить вызревать в больших бутылях. Минимальный срок выдержки белого вина – 40 дней, красного – 60.Вино должно бродить в теплом темном месте, иначе дрожжи могут погибнуть. Важно не переборщить с сахаром, иначе процесс брожения прекратится. Добавлять сладкий песок нужно лишь после пробы сусла, которое должно быть кисловатым.Готовый напиток хранят в плотно закупоренных бутылях в довольно прохладном месте. Температура должна быть не выше восьми градусов, но не ниже двух.