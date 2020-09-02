Вопреки заявлениям Кучера о том, что проект включен в президентский проект "Большого строительства", Зеленский не знаком с проблемой замороженного строительства современного онкоцентра в Померках.

Об этом президент заявил во время пресс-конференции в Песочине, отвечая на вопрос журналистов о состоянии строительства центра онкологии."Для того, чтоб решить подобные вопросы, нужно просто взять ответственность и делать. Я ничего не слышал о состоянии этого онкологического центра", - ответил Зеленский.