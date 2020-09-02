В январе-августе 2020 года в бюджет города Харькова поступило 9080,6 млн грн.

Как сообщили в Департаменте бюджета и финансов, из этой суммы собственные доходы составили 7605,9 млн грн (83,8%), трансферты из государственного бюджета Украины – 1474,8 млн грн (16,2%).Плановые показатели отчетного периода в целом по доходам выполнены на 99,9%, в том числе по собственным доходам – на 102,4%. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступления в бюджет города уменьшились на 1643,4 млн грн (на 15,3%), при этом собственные доходы увеличились на 248,0 млн грн (на 3,4%), трансферты уменьшились на 1891,4 млн грн (в 2,3 раза).Объем налога на доходы физических лиц составил 4003,2 млн грн и по сравнению с аналогичным показателем прошлого года возрос на 81,6 млн грн, или на 2,1%.Также увеличились поступления:- единого налога (1607,3 млн грн) – в 1,1 раза;- акцизного налога, подлежащего зачислению в местные бюджеты (403,6 млн грн), – в 1,3 раза;- налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка (185,2 млн грн), – на 1,5%.Расходы бюджета города Харькова за январь-август 2020 года составили 8935,3 млн грн, в том числе направлено на финансирование:- социально-культурной сферы – 3939,3 млн грн (44,1% от общего объема расходов);- содержание и развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства – 2881,1 млн грн (32,2%);- обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта – 369,3 млн грн (4,1%).