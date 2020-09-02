Верховная Рада дала зеленый свет повышению минимальной заработной платы. Уже с 1 сентября она вырастет до пяти тысяч гривен. Казалось бы, доходы повышаются, однако большинство украинцев новость не радует. А все потому, что выиграют от этого единицы, остальные получат увеличение налогов и рост цен.

Растет минималка – растет ЕСВ

Средняя зарплата на июнь нынешнего года, по словам главы Ассоциации частных работодателей Александра Чумака, составила 11 579 гривен. А это говорит о том, что в среднем заработная плата по Украине официально выше, чем минималка. А посему для тех работников, которые получают зарплату выше минимальной, ее повышение доходы не увеличит.– Повышение почувствуют на себе лишь категории работников, получающих минимальную зарплату, в основном сотрудники госсектора. Но для этого нужно было не минималку поднимать, а просто повысить зарплату в госсекторе, – говорит Александра Чумак.Также почувствуют на себе повышение минимальной заработной платы и некоторые пенсионеры. В законе есть гарантия, что минимальная пенсия для людей 60–65 лет со стажем 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин не может быть менее 40% минимальной зарплаты. То есть тем, у кого есть нужный стаж, но пенсия менее двух тысяч гривен, она будет автоматически пересчитана.Вместе с тем рост минималки нанесет очередной удар по предпринимателям.– Под поднятие минимальной заработной платы подпадают все предпринимали на единой форме налгообложения, а это примерно полтора миллиона человек, для которых поднимется единый социальный взнос сразу же – с 1 сентября. А единый налог поднимется с 1 января – уже на повышенную до шести тысяч гривен минималку. Это моментально ударит по данным категориям – для них увеличатся налоги, – говорит Александр Чумак. – Кстати, пострадают и другие граждане, которые не являются предпринимателями. Например, под моим постом в «Фейсбуке» оставила комментарий пенсионерка, которая сетует на то, что теперь придется платить более высокий налог на недвижимость, тоже привязанный к минималке, при этом пенсия у нее останется прежней.Повышение минимальной заработной платы, по мнению эксперта, – это пускание пыли в глаза перед выборами.– Выиграет незначительное количество населения, а все остальные получат увеличение налогов, привязанных к минимальной заработной плате, – отмечает Александр Чумак.В период пандемии и падения экономики повышать минимальную зарплату вообще категорически нельзя, считает глава Ассоциации частных работодателей Александр Чумак.– Даже те несчастные 277 гривен, на которые повышается минималка, приведут к тому, что микробизнес сейчас уйдет в тень. Мелкие предприниматели и так сейчас не жируют, многие едва сводят концы с концами, платят ЕСВ, от которого не освободили на период карантина, хотя мы очень просили. Город, например, не снизил ставку единого налога, – говорит эксперт. – Доходы у людей падают, поэтому они минимизируют свои расходы. Так что частные предприниматели, у которых либо до десяти наемных работников, либо нет вообще, снова уйдут в тень. А это самая активная часть населения – люди, которые сами себе создали рабочие места. Это и салоны красоты, и те, кто оказывает индивидуальные слуги – мастера маникюра, парикмахер, торговцы на рынках. Сейчас они просто сдадут свидетельства плательщиков единого налога, встанут на учет в центр занятости, и им нужно будет выплачивать пособие по безработице.Александр Чумак считает, что правительству и парламентариям нужно отходить от ручного регулирования минимальных зарплат, поскольку это противоестественное вмешательство в механизм экономики.– Если посмотреть статистику, даже с введением карантина средняя зарплата росла до июня, абсолютно стабильно и быстрее, кстати, чем минимальная. Это говорит о том, что рынок естественным образом регулирует данный показатель. Во всем мире уровень зарплат регулируется путем переговоров между профсоюзами и работодателями, потому что именно эти две категории знают реальное состояние дел в той или иной конкретной отрасли и понимают, какой там уровень доходов, какую зарплату работникам может позволить себе собственник. Например, в добывающей отрасли это одни доходы, а в обслуживающей – совсем другие. И повысить для всех одинаково – абсолютно неправильно, – уверен глава ассоциации.Кроме того, повышение минималки подстегнет рост цен, что тоже не добавляет оптимизма.– Конечно, цены вырастут, потому что у нас все делается на упреждение. При пятипроцентном повышении минимальной зарплаты предпринимали начнут платить на 5% больше ЕСВ, поэтому как минимум на 5% поднимут цены на услуги и продаваемые товары. Как минимум. Думаю, бизнес, понимая, что минималка и в дальнейшем будет расти, потихоньку начнет на 5% каждый месяц увеличивать цены, – прогнозирует Александр Чумак.Поднимать минимальную зарплату будут в три этапа. Таким образом, с прежних 4723 грн она вырастет до 6500 грн в июле 2021 года:– с 1 сентября 2020 года – до 5000 тыс. грн в месяц;– с 1 января 2021 года — до 6000 тыс. грн;– с 1 июля 2021 года — до 6500 тыс. грн.Соответственно, будет расти ЕСВ.С 1 января 2020 года ЕСВ составляет 1039,06 грн в месяц (4723 грн х 22%), или 3117,18 грн за квартал (1039,06 х 3 месяца). С 1 сентября сумма вырастет до 1100 грн в месяц, или 3300 грн за квартал; с 1 января 2021 года — до 1320 грн в месяц, или 3960 грн за квартал; с 1 июля 2021 года — 1430 грн в месяц, или 4290 грн за квартал.