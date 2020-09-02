По состоянию на 2 сентября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 7 534 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 9 643 случая заболевания COVID-19, из них 6 118 человек находятся под медицинским наблюдением, 3 310 пациентов выздоровели, 215 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 2 сентября в Украине зафиксировано 2 495 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 125 798 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 2 656 человек умерли, 58 817 - выздоровели.