Лоукостер Ryanair отменил почти все свои рейсы из Украины во второй половине сентября.Об этом сообщается со ссылкой на информацию из системы бронирования авиакомпании.
Вот какие рейсы отменены из Харькова:
- Харьков - Милан отменен с 14 сентября по 1 октября;
- Харьков - Будапешт отменен с 14 сентября по 2 октября;
- Харьков - Варшава планируют восстановить с 25 октября;
- Харьков - Познань планируют восстановить с 25 октября;
- Харьков - Вильнюс планируют восстановить с 25 октября;
- Харьков - Краков планируют восстановить с 26 октября.