Лоукостер Ryanair отменил почти все свои рейсы из Украины во второй половине сентября.

Об этом сообщается со ссылкой на информацию из системы бронирования авиакомпании.Вот какие рейсы отменены из Харькова:- Харьков - Милан отменен с 14 сентября по 1 октября;- Харьков - Будапешт отменен с 14 сентября по 2 октября;- Харьков - Варшава планируют восстановить с 25 октября;- Харьков - Познань планируют восстановить с 25 октября;- Харьков - Вильнюс планируют восстановить с 25 октября;- Харьков - Краков планируют восстановить с 26 октября.