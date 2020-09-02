Национальный банк выводит из обращения монету номиналом 25 копеек. С 1 октября монета этого номинала перестает быть платежным средством.

Об этом на брифинге сказал заместитель глава НБУ Алексей Шабан, сообщается на сайте регулятора в среду, 2 сентября.По его словам, с октября этими монетами не можно будет платить за товары или услуги. Но их можно будет сдавать в банки и менять на другие банкноты и монеты еще три года.- Мы продолжаем наводить порядок в наличном обращении и приводить его к мировым стандартам, – рассказал Алексей Шабан. – Главная цель наших решений – упростить наличные расчеты и повысить их удобство для пользователей. Также мы заботимся об экономической целесообразности и повышения качества наличных в обращении.В результате банкнотно-монетный ряд гривны сократится с 17 номиналов до 12. Всего в нем останется шесть номиналов монет и шесть номиналов банкнот.- Это соответствует международной практике. Банкнотно-монетный ряд станет упорядоченным и удобным, – отметил зампредседателя Нацбанка.Шабан добавил, что НБУ с 1 октября также изымает из оборота купюры старых номиналов выпуска до 2003 года. Таких банкнот менее 2% в обращении на данный момент.Национальный банк будет активнее выводить из обращения бумажные банкноты 1 и 2 гривны и монеты 1 гривна образца 1996 года, заменяя их на соответствующие оборотные монеты образца 2018 года.При этом за период с 1 октября 2019 по 31 августа 2020 года с наличного оборота было изъято 77,5 млн штук монет мелких номиналов, из них номиналом:1 коп. – 3,5 млн штук или 0,14% от монет этого номинала в обращении;2 коп. – 1,9 млн штук или 0,14% от монет этого номинала в обращении;5 коп. – 23 млн штук или 1,3% от монет этого номинала в обращении;25 коп. – 49,1 млн штук или около 3% от монет этого номинала в обращении.Напомним, с 1 октября 2019 года в Украине перестали быть платежным средством монеты номиналом 1, 2 и 5 копейки. Они были выведены из обращения с 1 октября 2019 года.