Хозяйственный суд Харьковской области взыскал в пользу Государственной экологической инспекции в Харьковской области с коммунального предприятия более 750 тыс. грн за нарушение природоохранного законодательства.

Было установлено, что на балансе одного из коммунальных предприятий, расположенного в пгт Буды, находится водозабор из 7 артезианских скважин. Предприятие самовольно добывало подземные водные ресурсы без специального разрешения в течение 2015-2018 годов, в объеме 556 400 куб.м, чем нанесло убытки государству.Согласно действующему законодательству водопользование и добыча подземних вод осуществляется на основании специального разрешения.Суд пришел к выводу удовлетворить иск и взыскать в пользу государства денежные средства в сумме более 750 тыс грн. за вред, причиненный вследствие нарушения природоохранного законодательства.