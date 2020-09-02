Об этом сообщает харьковский телеграм-канал ВЕХА.

«На данный момент продолжается борьба с огнём в с. Клугино-Башкировка Чугуевского района Харьковской области, где горит камыш, трава и хвойная подстилка отдельными ячейками на общей площади около 10 га.От Главного управления ДСНС Украины в Харьковской области привлечены 7 единиц пожарно-спасательной техники, из которых 2 из города Чугуева и 5 из Харькова.К месту пожара привлечены личный состав и техника Министерства обороны, ДСНС и лесхоза. Дело обстоит серьезно»,- сказано в подписи к опубликованному фотоснимку.