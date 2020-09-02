В этом году урожай зерновых будет на 7 млн тонн меньше, чем в прошлом году. Такой прогноз во время заседания Кабмина в среду, 2 сентября, озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, основной причиной стали неблагоприятные погодные условия.- По прогнозам Министерства экономики и экспертов в этом году в Украине ожидается урожай зерновых на 7 млн тонн меньше, чем в прошлом году. Основная причина - негативное влияние погодных условий. Это конечно засуха, которая была по всей стране, - отметил премьер-министр.По его словам, особенно сильно пострадала Одесская область.Напомним, в прошлом году в Украине был рекордный урожай зерновых - 74 млн тонн.А в мае этого года Украина потеряла 230 тысяч га посевов из-за засухи. Больше всего пострадала Одесская область, где по предварительным расчетам потерянными считаются 148 тысяч га посевов.