Избиратели проголосуют скорее за новые политические силы. Молодая команда партии «Блок Светличной «Разом!» имеет огромную поддержку общества и продолжает наращивать рейтинги. И как бы ни менялось избирательное законодательство, победит та политическая сила, на чьей стороне симпатии людей. Такую мысль высказала в программе «Точка зору» на «Телеканале р1» политический эксперт Елена Бугло.

Поправки принимали в турборежиме

Вперед выходят молодые команды

Как пандемия повлияет на выборы

Победит команда, имеющая поддержку общества

– Каждый раз выборы в Украине проходят по новой системе. В 2015 году выборы проходили по одной системе, до этого – по другой, и так далее. Незадолго до выборов законодатели решают что-то усовершенствовать, и всякий раз после их усовершенствований специалисты, которые давно занимаются данным вопросом, говорят, что в следующий раз выборы, скорее всего, опять будут проходить по новой системе.15 июля практически в цейтноте, буквально в последний день сессии Верховной Рады наши доблестные депутаты в турборежиме внесли поправки в Избирательный кодекс, который они приняли примерно полгода назад. Не успели специалисты досконально изучить предыдущий вариант, а они уже вносят в него поправки.– Собственно говоря, депутаты не принимали новый кодекс, а проголосовали за внесенные в предыдущую редакцию поправки, причем существенные. Тем, кто следил за голосованием Верховной Рады, было понятно, что примерно 99% парламентариев, которые голосовали за поправки, во-первых, их не читали, а во-вторых, вообще не понимали, что они приняли. Более того, поправки, которые уже были подписаны президентом и напечатаны в «Голосе Украины», аппарат Верховной Рады еще две или три недели вносил в конечную редакцию Избирательного кодекса, так что ни специалисты, ни избиратели не могли изучить окончательный вариант. Как говорится, кто в Украине жил, тот в цирке не смеется. Именно так и происходит с нашим Избирательным кодексом.– В Харьковской области существует несколько команд, которые являются фаворитами избирательной гонки. Они имеют поддержку общества и, соответственно, высокие рейтинги. Они уже сейчас знают, что пройдут пятипроцентный барьер. Напомню, что партия должна набрать не менее 5% голосов избирателей.Причем команды, которые давно засветились на нашем политическом небосклоне, теряют поддержку общества, их рейтинги падают, они находятся на грани пятипроцентного барьера. Вперед выходят молодые команды, которые возглавляют новые лидеры, имеющие поддержку общества, потому что общаются с людьми, и люди видят реальные результаты. Народ уже отметает все старое и стремится к новому.Среди таких политических сил – «Блок Светличной «Разом!», молодая команда Юлии Светличной, которая показала эффективную работу на посту главы Харьковской облгосадминистрации. Сейчас она народный депутат, ее команда имеет огромную поддержку и продолжает наращивать рейтинги. В ее партию вливаются влиятельные люди, что еще больше усиливает ее.Соответствуют ли надеждам избирателей остальные? Проезжая по Харьковской области, мы видим огромное количество билбордов зеленого цвета, на которых один и тот же человек, который по закону не должен себя рекламировать, потому что чиновники высокого ранга не имеют права связывать себя с политическими партиями. Но этот человек там уже есть. Еще не начался избирательный процесс, а уже идет столь массовая рекламная кампания. Чего можно ждать от такой политической силы?Да, имеет поддержку «Блок Кернеса – Успешный Харьков». Но остальные … Думаю, когда избиратели придут на избирательные участки, то скорее проголосуют за что-то новое, нежели за партии, которые были и в прошлый раз, и в позапрошлый.– Уровень заболеваемости может резко вырасти к концу октября. Я имею в виду, на бумаге – чтобы отменить выборы.– В этом могут быть заинтересованы те силы, которые понимают, что их рейтинг упал и они уже уже не имеют необходимой поддержки в обществе, но могут еще какое-то время продержаться у власти, если перенесут выборы на весну. Рейтинг к весне у них, конечно, не поднимется, но еще полгода они будут при власти.Многие люди переживают из-за коронавируса. Это действительно страшное заболевание, но, как ни странно, мы видим что во всем мире пандемия идет на спад. По мнению ВОЗ, не стоит уже объявлять карантин в общегосударственных масштабах. Но опасаюсь, что в нашей стране уровень заболеваемости может резко возрасти именно затем, чтобы не проводить сейчас выборы.– Как показывает наша электоральная история, система выборов не влияет на качество украинской политики – как большой, так и местной. Какая бы система выборов ни была, победу получит та политическая сила, которая является более системной, более структурированной, особенно если ее лидер и члены команды имеют поддержку в обществе.– Человеческая история – это прежде всего эволюция. Сейчас во многих европейских странах выборы проходят по открытым спискам, и наши «новые лица» в политике ратовали за изменения. Сами не понимали, что это такое, но активно агитировали. Некоторые кандидаты в президенты даже шли с обещаниями сделать открытые списки.Между тем будучи наблюдателями на выборах в европейских странах, мы спрашивали у кандидатов: «Какова вероятность, что вы подниметесь с 25-го места благодаря системе открытых списков?» Нам говорили, что никогда такого не было, чтобы кто-то с 25-го места поднялся на второе. Но надо учитывать, что европейские партии правильно размешают в своих списках кандидатов, избиратели такую же очередность и поддерживают.Это будет очень сложная избирательная кампания и прежде всего по техническим причинам, в частности, в организации подсчета голосов, в работе комиссий. А общем бардаке, который у нас происходит, есть большие опасения насчет того, как они сработают.– В предыдущей редакции Избирательного кодекса была одна дата формирования комиссий, а потом, когда приняли поправки, выяснилось, что территориальные комиссии должны начать формироваться за 90–100 дней до выборов. И все партии ускорили подачу своих кандидатур в эти комиссии. Причем многие партии подавали тех, кто вообще ни сном ни духом. Кто-то в данный момент находится за границей и не может вернуться из-за карантина, и так далее. Я знаю, что некоторые районные территориальные комиссии разыскивают от семи до девяти членов комиссии, чьи кандидатуры подали партии с неизвестными широкой общественности названиями. И начинаются коммерческие переговоры – мол, мы свою кандидатуру дали, но можем отозвать, чтобы вы поставили своего человека. В общем, Избирательный кодекс поменялся, а воз, как говорится, и ныне там.