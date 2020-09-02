Как часто женщины вынуждены отказывать себе в сладком, живя буквально от диеты до диеты. Сначала готовятся к Новому году, потом встречают Святого Валентина, за ним неудержимо надвигается Восьмое марта, а там уже и до пляжного сезона рукой подать. Наступает осень – и ничего не меняется: день рождения, свадьба лучшей подруги, юбилей мужа и – о боже! – снова на носу Новый год.

Сколько раз в день слышат мамины предостережения маленькие сладкоежки… «Не ешь много шоколада – испортятся зубы», «Не трогай конфеты – перебьешь аппетит», «Это уже третье пирожное, у тебя разболится живот» и классическое «От такого количества сладкого точно что-нибудь слипнется», – лишь малая часть всем знакомого репертуара.Однако если подойти к вопросу dolce vita (с итальянского – сладкая жизнь) правильно, то есть сделать конфеты своими руками, добавив в них кучу полезностей, можно добиться совершенно неожиданного эффекта. Семейство – и мама в том числе – сможет полакомиться вкуснейшими сладостями, которые не купишь ни в одном магазине, при этом не рискуя ни осиной талией, ни зубами, ни желудком. Более того, такое угощение благодаря своему составу укрепит организм, снимет усталость, придаст энергии и усилит мозговую активность.Итак, нужно взять десяток фиников без косточек, по полстакана изюма, клюквы, очищенных фисташек, две чайных ложки апельсинового сока, одну – кунжутного масла и одну столовую ложку меда. Кроме того, для присыпки понадобится кокосовая стружка, вафельная крошка, какао или кунжут (можно обойтись и без них).Все ингредиенты, кроме «обвалочных», надо измельчить в блендере, вылепить из них конфетки любой формы и обкатать в присыпке. А если завернуть их в яркие фантики, дети и вовсе не заметят подмены.