Жителей села в Двуречанском районе, до которого добрался лесной пожар, эвакуировали.

Об этом Depo.Харьков сообщили в приемной председателя Двуречанской РГА.По словам сотрудника райадминистрации, в настоящее время председатель Двуречанской РГА Юрий Струков находится в штабе по ликвидации пожара."Эвакуация людей осуществлена. Там несколько домов сгорело в одном из сел, где пожар. Сейчас задействованы все меры по тушению. И пожарные машины из соседнего района приехали, и с хозяйств бочки с водой. Пытаются обпахать место", - отметили в РГА.Количество эвакуированных жителей в Двуречанский РГА не уточнили.Как пишет Kharkiv Today, активисты просят помощи волонтеров. Нужны водовозы, медики и специалисты в помощи людям. Сбор — у Двуречанского элеватора.В настоящее время продолжается ликвидация пожара и организована эвакуация жителей с. Гряниковка.