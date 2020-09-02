Оскольская ОТГ на Харьковщине первой в Украине запустила интерактивный инструмент контроля за бюджетом школ. Теперь родители могут узнать о количестве средств, выделяемых на каждую школу, и получить подробную информацию, на что они тратятся.В условиях децентрализации меняется характер финансирования школ – контроль за эффективностью расходов переходит от центральной власти к местным громадам. Однако родители не имеют удобных инструментов, которые в упрощенном виде позволили бы отслеживать расходы школы, сравнивать между собой различные учреждения и оценивать их эффективность. Благодаря электронному сервису интерактивного бюджета школ (cost.ua/oberit-zakladi-dlya-porivnyannya) такая возможность у них появилась.
Сравнить показатели
– Теперь жители громады могут узнать об объемах средств, выделяемых на каждую школу, и получить визуализированную подробную информацию о направлениях расходов – сколько денег уходит на зарплату работникам школы, на коммунальные услуги и энергоносители, продукты питания, закупку компьютерного оборудования и т.д., – рассказывает исполнительный директор компании-разработчика «CASE Украина» Дмитрий Боярчук. – Также пользователи интерактивного бюджета школы могут прямо на сайте задавать вопросы, вести обсуждение и вносить предложения по распределению средств на развитие школы.
Кроме отдельных бюджетов школ, разработчики запустили онлайн-платформу, благодаря которой родители могут сравнить показатели своей школы – количество учащихся, учителей, общие расходы, расходы на одного ученика – с другими учреждениями ОТГ, региона и Украины в целом.
– Четыре базовых показатели, которые могут быть полезны для сравнения, предоставляет Минфин. А более детальную информацию мы получает от самих ОТГ. Все данные расшифровываем, актуализируем, детализируем, – рассказала «Вечернему Харькову» экономист «CASE Украина» Наталья Лещенко. – Допустим, даем не только расходы учебного заведения, а детализацию – в частности, на зарплаты, расходы на услуги, на питание, на закупку мебели, компьютеров. В эти данные помимо бюджетных денег можно добавлять и пожертвования благотворительных фондов, родительскую помощь и пр.
Любой родитель может зайти на платформу, проанализировать, сравнить информацию, задать соответствующие вопросы руководству школы или ОТГ путем запроса на публичную информацию.
– Например, в какой-то школе ушло много денег на мебель, при этом ничего нового не покупалось. И уже можно задать вопрос: почему такое направление средств? Или куда пошли заложенные на ремонт три миллиона гривен, если отремонтировали всего полкласса? Если детализация позволяет, то можно увидеть и такие вещи: например, на парты выделен миллион гривен по программе НУШ, а значит, если с вас попытаются взять еще миллион на парты, это вызовет вопросы, – поясняет Наталья Лещенко.
Зачем это громадам
Такая платформа полезна не только для родителей, но и для самих школ.
– Например, в двух школах расход на оплату труда приблизительно одинаковый, почему же в третьем заведении педагоги получают меньше? Возможно, необходима оптимизация. Опять же, родители не могут предъявить претензии школе, когда что-то не сделано, если сами видят – денег на это нет. Или, наоборот, школа может продемонстрировать, сколько денег получили и что на эту сумму сделали, – отмечает экономист.
Интересен такой сервис и для объединенных территориальных громад.
– Родителям зачастую достаточно сложно объяснить необходимость оптимизации школьной сети. А когда наглядно представлено, что в одной маленькой сельской школе обучение одного школьника стоит 90 тысяч, а в другой, где много учителей, нормальные условия для обучения, хороший спортивный зал, оснащенные современной техникой классы, – всего 18–20 тысяч, то убедить людей гораздо проще. Давайте мы ваших детей будем подвозить в школу, но у них будут хорошие учителя, хорошие учебные пособия, хорошие парты, современные программы обучения – и ребенок от этого только выиграет, – уверена Наталья Лещенко.
Оскольская ОТГ стала пионером
Первопроходцем во всеукраинском проекте стала Оскольская ОТГ на Харьковщине. Теперь жители громады могут, например, узнать, что Оскольская опорная школа одноименной ОТГ имеет 27 учителя, которые учат 205 учеников, что в 2020 году на заведение выделено 11,8 миллиона гривен, или 58 тысяч на одного ученика. А, допустим, в Капитоловском лицее этой же громады 23 учителя обучают 145 детей, на что имеют финансирование в этом году в размере 10,5 миллиона гривен, или 73 тысячи на одного учащегося.
Как сообщают разработчики, жители любой ОТГ могут подать на онлайн-платформе заявку на бесплатное создание интерактивного бюджета.
Кроме Оскольськой ОТГ, сейчас к сервису подключены школы еще 22 громад из 14 областей Украины.
Цифры
Согласно данным Министерства финансов Украины, в 2019 году общие расходы на дневные школы составили 94 млрд грн, или 23 108 грн в среднем на одного ученика.
В Харьковской области в прошлом году расходы на дневные заведения составили 5,1 млрд. гривен на 237 тысяч учеников. В городах средние расходы на одного ученика составили 17,6 тыс. гривен, а в сельской местности – 38 тысяч гривен.