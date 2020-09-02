Оскольская ОТГ на Харьковщине первой в Украине запустила интерактивный инструмент контроля за бюджетом школ. Теперь родители могут узнать о количестве средств, выделяемых на каждую школу, и получить подробную информацию, на что они тратятся.

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Зачем это громадам

Оскольская ОТГ стала пионером

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