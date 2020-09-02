Жители нескольких районов Харькова задыхаются от зловонных выбросов коксового завода. Харьковчане пожаловались президенту и вышли на акцию протеста с требованием решительных действий от местных властей. После пикета на коксохим нагрянули проверяющие.

Отреагирует ли президент?

Власть к митингующим не прибыла

На предприятии прошли обыски

Несколько дней назад социальные сети буквально взорвались сообщениями харьковчан, которые жаловались на вонь в отдельных районах города. Страдающие от едкого химического запаха жители Новожаново, Новоселовки, ул. Власенко, ул. Селянской, ул. Бажана, ул. Академика Богомольца, ул. Москалевской и даже Новых Домов и Салтовки связывают его с выбросами Харьковского коксового завода, который находится на Новой Баварии.«Плотно закрытые окна и двери не помогали. Невозможно было сделать нормальный вдох. Приторный сладковато-вонючий едкий запах вызывал першение в горле, кашель до слез. На открытом воздухе во вторую ночь поставили миску с чистой водой. Наутро вода покрылась бледно-розовой пленкой. И это все в легких», – цитирует возмущение людей Telegram-канал «ВЕХА».Вопрос о закрытии или переносе коксового завода за черту города харьковчане поднимают уже не первый год. Гневные петиции дважды размещались на сайте городского совета, но никакого эффекта это не дало. На днях харьковчане сделали еще один шаг и потребовали от президента вмешаться в ситуацию, направив электронную петицию с просьбой принять неотложные меры по ограничению или прекращению деятельности нескольких промышленных предприятий, расположенных в Харькове, в том числе и коксового завода. Автор петиции Александр Константинов пишет, что эти предприятия относятся к категории химических и находятся на территории Новобаварского района Харькова, рядом с большим жилым микрорайоном.«Отсутствие контроля со стороны государственных учреждений, органов исполнительной власти и местного самоуправления, привело к неконтролируемому резкому ухудшению состояния чистоты воздуха в прилегающих к этим предприятиям районах города, росту показателей заболеваемости онкологическими, сердечно-сосудистыми, аллергическими болезнями, а также легких и верхних дыхательных путей. В условиях пандемии Covid-19 указанные обстоятельства могут привести к непредсказуемым последствиям и большим потерям среди населения, поскольку загрязнение воздуха вредит именно органам дыхания, которые поражает и Covid-19», – говорится в петиции.К слову, харьковчане обращаются к президенту с данной проблемой не в первый раз. Предыдущая петиция была подана год назад – в июле 2019-го, – но не набрала нужного количество голосов.На возмущение харьковчан отреагировали в мэрии, пообещав закрыть предприятие, если руководство завода не изменит ситуацию с выбросами. Впрочем, харьковчане в посулы городской власти уже не верят. Еще в октябре прошлого года городской голова на встрече с жителями Новобаварского района пообещал, что городская власть будет контролировать выполнение обещаний, данных новым руководством предприятия (смена собственника произошла в сентябре 2019-го), однако воз и ныне там.31 августа жители домов, расположенных вблизи опасного предприятия, вышли на акцию протеста. Вооружившись плакатами: «Люди – не щури! Припинить нас труїти!», «Харьков против коксохима», «Рожеві окуляри не чистять повітря», они перекрыли движение транспорта по улице Москалевской. Десятки участников акции требовали прибытия на место городского и областного руководства.Марина Щеголева, проживающая в общежитии на улице Селянской всего в полутора километрах от коксового завода, говорит, что в последние пять дней после восьми часов вечера по улице распространяется страшный смрад.– Вдохнуть невозможно. А когда открываешь окна, особенно если ветер южный, – ребенок с утра откашляться не может, – сетует женщина.Жалуется на невозможность дышать ночью и жительница улицы Москалевской Елена Решетько. Говорит, что датчик, установленный активистами-экологами, показывает красный уровень загрязнения. По словам Елены, она обращалась и к руководству Нацполиции, и к главе облгосадминистрации, и к мэру Харькова, но проблема по-прежнему не решена.За два часа, пока длилась акция, к митингующим никто из руководства города и области так и не прибыл. Диалога же с представителями полиции и администрации Новобаварского района, которые приехали на место, не вышло.– Акция закончилась, но как только местные жители увидят выбросы с предприятия, выйдут еще раз. И следующая акция будет гораздо масштабнее, – уверяет Елена Решетько.После пикета местных жителей на коксохиме прошли обыски – на завод наведались сотрудники прокуратуры, экоинспекции и ГСЧС. Об этом рассказал пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.– Проводится выемка документов, связанных с выбросами. На месте работают сотрудники ГСЧС, экоинспекция, СЭС, — сообщил он. – Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 241 Уголовного Кодекса Украины (загрязнение атмосферы). Также по этому предприятию есть квалификация по ч. 1 ст. 175 Уголовного Кодекса Украины (невыплата заработной платы).Тем временем 1 сентября жители Салтовки снова жаловались на вонь и смог со стороны коксового завода.«Салтовка, ветер с юга. От коксохима сегодня раздача на весь город. С утра – вонь и смог. Дети идут в школу с соплями от аллергии на выбросы. Кому небезразлично здоровье – свое, детей и близких, – призываю подписаться под петицией за прекращение этого безобразия. Ее номер 22/104478-еп», – цитирует обращение харьковчан Telegram-канал «ВЕХА».