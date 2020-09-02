Поселок Горобьевка Двуречанского района полностью уничтожен. Пожарные пытаются спасти Кутьковку и Граниковку.

На территории Двуречанского лесничества между населенными пунктами Горобьевка и Гряниковка Двуречанского района возник лесной пожар, площадь которого на данный момент превышает 500 гектар.Как сообщают в ГСЧС, из-за порывов ветра пламя начало опрокидываться на верхушки деревьев и на жилой сектор поселка Горобьевка, граничащей с лесом. Сейчас населенный пункт уже полностью уничтожен огнем.Для эвакуации населения привлечены автобус.Помимо нескольких десятков пожарной техники, также задействованы пожарный поезд, пожарный самолет АН-32П и техника лесхоза.