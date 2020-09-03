2 сентября на территории области произошло сразу несколько крупных пожаров.

Как сообщают в пресс-службе ГУНП, 2 сентября около 13:00 в Чугуевское отделение полиции поступило сообщение из службы «102» о пожаре на территории 13 квартала Чугуевского лесничества ГП «Новомосковский лесхоз» площадью около 10 гектаров.Еще один пожар произошел 2 сентября около 14:00 на территории леса вблизи села Горобьевка Двуречанского района."Полиция выставила мобильные посты, а личный состав помогал эвакуировать граждан и осуществлял патрулирование для обеспечения общественного порядка и регулирования дорожного движения" - рассказали в главке.По фактам пожаров следователи открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.