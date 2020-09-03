Вследствие взрыва пострадал трактор.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП, информация о взрыве на территории авторынка по проспекту Юбилейном поступила в полицию 3 сентября около 4:40Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа Московского отделения полиции."В настоящее время установлено, что в результате взрыва поврежден трактор для вывоза мусора. Информация зарегистрирована в Едином учете Московского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства устанавливаются", - рассказали в главке.