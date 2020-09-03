Об этом он заявил на своей странице в соцсетях.

"Последние пять лет я работаю в Харьковском академическом русском драматическом театре им. А.С. Пушкина директором, и основная задача которую надо было решить - собрать команду, которой по плечу было бы решение сложных творческих планов, цель которых создание современного, молодого, смелого, возможно даже дерзкого театра.Театр это творчество коллективное, а значит командное, т.е. вместе, а значит "Разом!"Я знаком с Юлией Александровной по ее работе на посту губернатора и знаю на деле, что слово ее такое же крепкое, как и ее рукопожатие. Уверен, что ей по плечу решение любой хозяйственной, политической, государственной задачи, и команда которая сплотится вокруг Юлии Александровны будет сильной, эффективной, творческой!Я хочу объявить, что путь Блока Юлии Светличной "Разом" это и мой путь!Это честно и достойно!", - написал Сергей Бычко.