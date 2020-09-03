Трое мужчин проникли в офис предприятия на улице Высоковольтной, избили и связали директора и, угрожая пистолетом, завладели крупной суммой денег в иностранной валюте. С места преступления злоумышленники скрылись на автомобиле «Volkswagen» синего цвета.

Как рассказали в отделе коммуникаций ГУНП, сообщение о происшествии поступило в полицию 2 сентября около 23:30 из службы «102». По адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа отдела полиции, сотрудники Управления уголовного розыска, патрульная полиция и кинологи.Кроме того, по распоряжению руководства ГУНП в Харьковской области по Харькову вводилась полицейская операция «Перехват»."Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Полиция Немышлянского района обращается ко всем гражданам, которые владеют какой-либо информацией о личности нападавших и обстоятельства совершения преступления, сообщить ее по телефонам: 057935040, 0954375805 или по спецлинии полиции 102", - сообщили в главке.