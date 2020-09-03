Об этом сообщили в КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

Шевченковский район:
проезд Рогатинский (ч/с), пр. Людвига Свободы, 26 (стояк), ул. Ахсарова, 20 (п. №2, стояк) до 20:00 03.09.20 г.

Индустриальный район:
ул. Библика (2-й Пятилетки), 2-в (п. №2, стояк) до 20:00 03.09.20 г.

Киевский район:
ул. Старошишковская, 5 (п. №2, стояк), ул. Метростроителей, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 03.09.20 г.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №4, стояк) до 20:00 03.09.20 г.

Новобаварский район:
ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (п. №1, стояк) до 20:00 03.09.20 г.

Основянский район:
Мерефянское шоссе, 18 (п. №1, стояк) до 20:00 03.09.20 г.

Холодногорский район:
пер. Резниковский, 1-а (п. №2) до 20:00 03.09.20 г.

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