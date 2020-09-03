Об этом сообщили в КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:проезд Рогатинский (ч/с), пр. Людвига Свободы, 26 (стояк), ул. Ахсарова, 20 (п. №2, стояк) до 20:00 03.09.20 г.ул. Библика (2-й Пятилетки), 2-в (п. №2, стояк) до 20:00 03.09.20 г.ул. Старошишковская, 5 (п. №2, стояк), ул. Метростроителей, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 03.09.20 г.ул. Гвардейцев Широнинцев, 14 (п. №4, стояк) до 20:00 03.09.20 г.ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (п. №1, стояк) до 20:00 03.09.20 г.Мерефянское шоссе, 18 (п. №1, стояк) до 20:00 03.09.20 г.пер. Резниковский, 1-а (п. №2) до 20:00 03.09.20 г.