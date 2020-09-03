43-летний злоумышленник во время конфликта по поводу раздела имущества ударил несколько раз ножом своего 48-летнего брата. От полученных ранений пострадавший погиб на месте.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, утром 2 сентября в Киевское районное отделение полиции поступило сообщение о том, что в доме по улице Барабашова обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями.На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили личность погибшего. Им оказался 48-летний харьковчанин. Также правоохранители выяснили, что смертельные ранения мужчине нанес его 43-летний брат."Мужчины постоянно конфликтовали. Накануне убийства они вместе употребляли алкоголь. Вскоре братья поссорились - у мужчин возник конфликт по поводу раздела имущества. Во время выяснения отношений 43-летний харьковчанин нанес смертельные ножевые ранения своему брату", - прокомментировали в главке.По данному факту следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.