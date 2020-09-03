Окрім пандемії коронавірусу та кризи медицини зараз у країні пандемія бідності, непрофесіоналізму та безробіття.

Про це в ефірі програми «Непрості питання» на телеканалі Р1 заявив член політради політичної партії «Опозиційна платформа - За Життя» Андрій Спаський.Він зазначив, що професійний підхід до улагоджування ситуації з коронавірусом мав бути не тільки у медичній сфері, але й в економіці. Бо найстрашніших збитків пандемія завдала саме в економічній галузі.«Можна було побачити, як у нас змінювались міністри охорони здоров’я. Як нам спочатку все забороняли, піарились на тому, що до нас приїхала велика кількість тестів та захисних засобів. Але, чи дійшли вони до людей? Та чи отримали вони їх безкоштовно? Ясно одне: ми не отримали ту турботу від держави на яку розраховували», - сказав Андрій Спаський.