Скасувавши вибори, українців позбавлять можливості дати оцінку тій владі, яка працювала п’ять років.

Про це в ефірі програми «Непрості питання» на телеканалі Р1 заявив член політради політичної партії «Опозиційна платформа – За Життя» Андрій Спаський.«Люди повинні оцінити як працював той чи інший чиновник, який знаходиться в кабінеті і вирішує, куди витрачати чи не витрачати кошти, реагувати чи не реагувати на проблеми людей. Я вважаю, що вибори – це вакцина від непрофесіоналізму, яка дає можливість народу змінити систему та її ключових гравців», - підкреслив Андрій Спаський.Він навів приклад Сполучених Штатів, де при захворюваності до 70 тисяч осіб на добу влада вирішила не скасовувати вибори.«Тому що вибори – це основа демократичних цінностей, за які ми боремось та які ми декларуємо. А їх відміна – це крок до тоталітаризму та монополії влади. Я думаю, що на відміну виборів ніхто не піде, але розмови про це йдуть. Та я вважаю, що вибори відбудуться, і українці зроблять правильний вибір. А обов’язок влади – зробити все можливе, щоб вибори пройшли у правовому полі та безпечно в умовах тої пандемії, яку ми зараз маємо», - зазначив Андрій Спаський.