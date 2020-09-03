27 августа на официальном сайте ГФС и других правоохранительных служб появилась информация о том, что в Харькове разоблачили подпольное производство комплектов для отбора и транспортировки биологического материала для тестирования на наличие коронавируса.

Однако на предприятии заявляют, что их деятельность абсолютно законнаКомментируя сложившуюся ситуация руководитель ООО «ЛП Диагностик» Павел Левитин заявляет, что СМИ разметили некорректную информацию, ведь его предприятие работает абсолютно легально, а сложившаяся ситуация - давление со стороны налоговиков.Кроме того, по словам руководства компании, «ЛП Диагностик» производит не тесты, а сертифицированные комплекты для забора и транспортировки биологических образцов. Их используют как оборудование не только для работы с биоматериалом при ковид-19, но и других болезнях.«По поводу подпольного производства - мы официально зарегистрировано предприятие, в видах деятельности у нас прописано, что мы можем производить подобные товары. Этот комплект был специально разработан нами и изготовлен согласно всем требованиям украинского законодательства, он введен в обращение в соответствии с декларацией соответствия и зарегистрирован в Гослекслужбе.Относительно обвинению в работе через подставных лиц - на территории Украины у нас есть дистрибьюторы, которые могут продавать наш товар, это не противозаконно», - подчеркивает Левитин.В компании утверждают, что харьковское предприятие - единственное в Украине, которое производит такие наборы. Есть иностранные аналоги, но украинские комплекты гораздо дешевле. Согласно постановлению Кабинета Министров №225 на них рекомендованная цена - 28 гривен. Иностранные аналоги стоят от 40 гривен. Из-за незаконного изъятия товара лаборатории и медучреждения всей Украине вовремя не получат или уже получили заказанные партии.«Хотим обратить внимание, что мы разработали наборы и начали их производство почти с самого начала пандемии коронавируса, потому что в Украине была нехватка именно таких комплектов. Лабораторные анализы раньше брали чем-нибудь, хотя есть регламент и приказ Минздрава. Наш комплект полностью соответствует приказу. В действиях ГФС мы видим не только давление на наш бизнес. Во время пандемии под угрозой тестирование людей на COVID-19 по всей Украине, так как все лабораторные центры и многие медицинские учреждения пользуются этими комплектами. Наши дистрибьюторы работают со всеми областями. Эту информацию можно посмотреть в Прозоро, это прямые закупки, нет никаких тендеров. Это также свидетельствует, что больницы и лабораторные центры не сотрудничают с подпольным производством», - рассказал руководитель.Один из крупнейших заказов, который уже был подписан, принадлежит Черновицкому областному лабораторному центру МЗ. Учреждение заказала 70 тысяч комплектов. Но товар изъяли.«Надеемся, что государственным органам хватит силы и вдохновения «разморозить» весь этот проект, чтобы мы могли продолжить наш бизнес и помогать Украине в борьбе с вирусом. Вся Украина ждет, а мы не можем им помочь. Мы в законном порядке будем обжаловать действия ГФС, чтобы вернуть товар и отправить его заказчикам».