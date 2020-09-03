В Украине собираются ввести новое правило – пересдачу экзамена по вождению для водителей грузовиков и автобусов.Водителей с правами категории С, СЕ, С1, С1Е, а также D, DE, D1, D1E обяжут каждые пять лет обновлять знания и доказывать квалификацию на экзамене. Подготовительные курсы, в зависимости от программы подготовки, займут от 35 до 280 часов.
В Министерстве инфраструктуры говорят, что проект приказа уже существует, но его еще не приняли, сообщает «Первый Деловой». Полный текст проекта приказа опубликован на сайте министерства.
Суть его в том, чтобы водители вышеназванных категорий раз в пять лет пересдавали экзамены на права. Правила дорожного движения со временем забываются, а кроме того, появляются новые – это важно учитывать, считают в министерстве.