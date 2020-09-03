В Украине собираются ввести новое правило – пересдачу экзамена по вождению для водителей грузовиков и автобусов.

Водителей с правами категории С, СЕ, С1, С1Е, а также D, DE, D1, D1E обяжут каждые пять лет обновлять знания и доказывать квалификацию на экзамене. Подготовительные курсы, в зависимости от программы подготовки, займут от 35 до 280 часов.В Министерстве инфраструктуры говорят, что проект приказа уже существует, но его еще не приняли, сообщает «Первый Деловой». Полный текст проекта приказа опубликован на сайте министерства.Суть его в том, чтобы водители вышеназванных категорий раз в пять лет пересдавали экзамены на права. Правила дорожного движения со временем забываются, а кроме того, появляются новые – это важно учитывать, считают в министерстве.