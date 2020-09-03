Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава общественной организации "Молодые экономисты Харьковщины" Максим Радченко.

По словам общественника, комиссия, которая должна рассматривать вопросы пожарной безопасности лесов Харьковской области, за последнее время ни разу не обсуждала решение этой проблемы."Комиссия по техногенной безопасности при ОГА, возглавляемая лично Кучером, вопрос защиты лесов от пожаров в последнее время не рассматривала ни разу! И это должностное преступление, приведшее к таким тяжким последствиям.Отсюда - хаос и катастрофа в области", - подчеркнул Максим Радченко.