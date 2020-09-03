На территории Харьковской области 2 сентября отмечалась чрезвычайно сложная оперативная обстановка с пожарами в природных экосистемах. В течение суток возникло 57 возгораний на площади 573 гектаров.

Как рассказали в ГСЧС, к ликвидации пожаров задействовано около 200 человек и 100 единиц техники ГСЧС. По словам пожарных, причиной возникновения вчерашних пожаров на открытых территориях почти всегда является человеческий фактор."Как видим, предупреждения спасателей сбываются, а легкомысленное отношение к ним приводит к катастрофическим последствиям.Поэтому Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области обращается к населению с просьбой не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе", - подчеркнули в ведомстве.