Московским отделом полиции устанавливается местонахождение Олега Денисенко, 2001 года рождения, жителя села Плоское Великобурлукского района.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, юноша 1 октября 2018 года уехал в Харьковское высшее профессиональное училище строительства и после окончания занятий не вернулся в общежитие, расположенное по адресу: город Харьков, Салтовское Шоссе, дом 123.на вид 19-21 лет, рост 160-165см, худощавого телосложения, темные короткие извилистое волосы, карие глаза.на правой ступне шрам нестандартной формы от травмы, на левой конечности патологическое смещение основы кости от перелома в области локтевого сустава, в области теменной части головы два шрама прямолинейной формы размерами от 0,5 до 1 см.Уважаемые граждане, если у вас есть какая-либо информация о разыскиваемом, просим сообщить по телефонам:или другими доступными способами.