События На улице Шевченко - ДТП с участием четырех автомобилей (видео) Вечерний Харьков 14:18 455 Об этом сообщает харьковский телеграм-канал "ВЕХА". Читайте также В Харькове сотни новых случаев заболевания коронавирусом В Харькове ДТП прямо перед памятником Шевченко (видео) Под Харьковом тракторист спас от масштабного пожара десятки домов (фото) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Харькове сотни новых случаев заболевания коронавирусом События 16:35 Лента новостей Обнаружена новая опасность электронных сигарет 16:53 В Харькове сотни новых случаев заболевания коронавирусом 16:35 В Харькове ДТП прямо перед памятником Шевченко (видео) 16:13 В Германии заговорили о жестких шагах в отношении России 15:55 Под Харьковом тракторист спас от масштабного пожара десятки домов (фото) 15:33 ДТП в Харькове – легковушки не разминулись на выезде с парковки (видео) 15:15 В Украине создадут Бюро экономической безопасности 14:53