Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 3087-д о Бюро экономической безопасности Украины. "За" проголосовали 245 нардепов.

Проект предусматривает создание Бюро экономической безопасности Украины, как государственного правоохранительного органа, на который возлагаются задачи по предупреждению, выявлению, пресечению, расследованию и раскрытию уголовных правонарушений, отнесенных законом к его подследственности. Бюро экономической безопасности Украины создается президентом Украины.Основные положения законопроекта заключаются в следующем:- директор назначается президентом по представлению конкурсной комиссии. В конкурсную комиссию входят: три человека от президента, три человека от Верховной Рады и три лица от Кабмина. Конкурсная комиссия подает три лучшие кандидатуры на назначение президенту;- директор подотчетен Верховной Раде и президенту. Президент имеет право проводить независимую оценку (аудит) эффективности деятельности Бюро;- расширены полномочия Бюро по вопросам аналитической деятельности;- количество работающих в Бюро экономической безопасности составляет не более 4000;- должностной оклад лиц, имеющих специальное звание не может быть менее 20 прожиточных минимумов;- руководитель подразделения внутреннего контроля подчиняется и назначаются Директором, по представлению конкурсной Комиссии, сформированной в порядке, предусмотренном статьей 13 проекта (конкурсная Комиссия, которая выбирает кандидатов на должность Директора).Закон вступает в силу на следующий день, кроме изменений в другие законы. Бюро начинает свою деятельность с момента укомплектования штата 30%. (1200 человек).В течение двух месяцев со дня принятия решения о начале деятельности Бюро вопрос о передаче материалов уголовного производства, которые находятся в другом органе досудебного расследования и подследственные Бюро, решаются соответствующим прокурором. В течение месяца с момента создания Бюро работники налоговой милиции уведомляются об увольнении.Напомним, что ранее были названы условия получения транша от Евросоюза. В ЕС ожидают проведения ряда реформ в Украине, в частности, реформы налоговой и таможни, внедрения IT-решений и улучшения бизнес-климата.