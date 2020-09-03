Влиятельные немецкие политики призывают к сворачиванию проекта «Северный поток-2» в качестве санкций против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.

В частности, об этом заявил Норберт Рьоттген, председатель парламентского комитета по иностранным делам Германии, представляющий ХДС, отмечая, что ограничения против РФ должны касаться и сферы торговли газом, поскольку «это единственный язык, который Россия понимает», сообщает Reuters.- Мы должны прибегнуть к жестким шагам, мы должны ответить единственным языком, который Путин понимает - в сфере продажи газа, - отметил онТакое решение поддержал и глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Он заявил, что после отравления Навального просто выслать посла - недостаточно.- Если мы вместе с партнерами хотим дать Москве четкий сигнал, нужно коснуться и экономических отношений. И это означает, что "Северный поток-2" не должен остаться без внимания, - отметил Ишингер.Однако, по словам одного из самых влиятельных немецких политиков, полностью объявлять РФ бойкот также не стоит.- Мы не можем построить стену между Западом и Россией, это было бы слишком. Но есть умеренные меры – что-то между дипломатическими шагами и полным бойкотом, - уточнил дипломат.2 сентября правительство Германии заявило, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили нервнопаралитическим веществом «Новичок». Канцлер Ангела Меркель констатировала, что Навальный стал жертвой преступления, и Кремль должен ответить за это.