По состоянию на 3 сентября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 7 771 случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 9 946 случаев заболевания COVID-19, из них 6 352 человека находятся под медицинским наблюдением, 3 375 пациентов выздоровели, 219 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 3 сентября в Украине зафиксировано 2 430 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 128 228 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 2 710 человек умерли, 59 676 - выздоровели.