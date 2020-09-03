Девять из десяти территориальных избирательных комиссий в Харьковском районе возглавили представители правящей партии. Политологи говорят, что это вызывает сомнения в честности жеребьевки при формировании ТИК, и не исключают злоупотреблений при признании результатов выборов.

Дискриминация непарламентских партий налицо

Конечный протокол подписывает теризбирком

Бороться можно и нужно

Для справки

В отличие от остальных территориальных избирательных комиссий в области, где при распределении руководящих должностей придерживались принципов пропорциональности и равенства, в Харьковской районной ТИК почти все должности председателей отдали партии «Слуга народа».– В избирательном кодексе отсутствует норма о применении квотного принципа при назначении руководящего состава в сельских и поселковых ТИК. Однако демократическим практикам соответствовало бы соблюдение хотя бы примерного равенства при формировании руководящих составов ТИК в пределах одного района, как это делают в других комиссиях области. А так мы получили ситуацию, когда в девяти из десяти теризбиркомов Харьковского района председателями являются представители партии власти, – говорит координатор наблюдения за выборами в Харьковской области Гражданской сети ОПОРА Николай Зинченко.По словам кандидата политических наук Антона Авксентьева, такая ситуация вызывает сомнения в прозрачности и честности жеребьевки при формировании ТИК.– В принятой редакции Избирательного кодекса очень дискриминированы непарламентские партии. Территориальные избирательные комиссии состоят максимум из 18 человек. В них гарантировано представительство без всякой жеребьевки по два человека от парламентских партий – «Слуги народа», «Батьківщини», «Европейской солидарности», «Голоса» и ОПЗЖ. Таким образом, 10 из 18 мест уже занято, – объясняет политический эксперт. – Далее, гарантированно получают по одному месту партии, заключившие договор с депутатскими группами («За майбутнє и «Довіра»). Значит, еще плюс два, итого – 12 мест занято. И только шесть мест достается путем жеребьевки остальным партиям. То есть буквально на первом этапе существует дискриминация непарламентских партий. Причем руководящие должности в теризбиркомах по закону могут получить представители только парламентских партий, которые попали в комиссию без жеребьевки.Антон Авксентьев отмечает, что парламентские партии написали и приняли закон под себя. В документе изначально заложена дискриминация для непарламентских политических сил.– В связи с тем фактом, что именно партия власти получила квоты на позиции глав комиссий, их заместителей и секретарей – то есть на всю руководящую тройку, – закрадываются сомнения в прозрачности и честности жеребьевки, – отмечает политолог.Между тем не Центризбирком, а именно территориальная избирательная комиссия подписывает и признает результаты выборов на своей территории. И распределение руководящих должностей в комиссиях в пользу правящей партии можетсыграть ей на руку.– Например, если «Слуга народа» с треском проиграет, а в комиссии не будет собираться кворум, чтобы признать результаты, начнутся задержки, – предполагает Антон Авксентьев.То, что теризбиркомы повально возглавили представители правящей партии, вызывает определенные подозрения и у доктора политических наук Игоря Полищука.– Понятно, что у главы комиссии намного больше возможностей, чем у рядового члена ТИК. Так что поле для злоупотреблений имеется. С другой стороны, другие партии тоже будут иметь своих представителей в комиссиях, поэтому возможность контроля все-таки существует. Конечно, сам по себе этот факт настораживает, но с проявлениями злоупотреблений можно и нужно бороться – рычаги и инструменты у конкурирующих партий имеются, – считает политолог.Всего в Харьковской области 26 поселковых и 13 сельских ТИК, которые сформировали 702 представителя субъектов выдвижения.