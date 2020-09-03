Трамваи №5 и 6 до конца года не будут ходить, а троллейбус №2 изменит маршрут. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры горсовета, это связано с реконструкцией пр. Московского.

Движение трамваев по пр. Московскому, пл. Конституции, пл. Павловской на участке от пл. Защитников Украины до ул. Университетской запрещено до 31 декабря.На этот период маршруты № 5 и №6 отменены. Трамвай №8 ходит по своему маршруту с 5.30 до 22.00, интервалы движения сокращены.Также до 31 декабря запрещено движение троллейбусов по ул. Броненосца «Потемкин», ул. Богдана Хмельницкого, пр. Московскому, ул. Кооперативной на участке от разворотного круга «ст. м. «Защитников Украины» до пер. Короленко. Троллейбус №2 будет курсировать так:– часть маршрута: пр. Жуковского – ул. Академика Проскуры – Белгородское шоссе – ул. Сумская – пр. Независимости – пр. Науки – ст. м. «Научная»;– часть маршрута: пр. Победы – ул. Людвига Свободы – ул. Ахсарова – пр. Науки – пр. Независимости – пл. Свободы.