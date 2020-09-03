В Нацбанке не ожидают значительных колебаний курса доллара до конца года. А в случае нестабильности НБУ будет вмешиваться в ситуацию на валютном рынке.

Об этом на брифинге, в четверг, 3 сентября, заявил заместитель главы Национального банка Юрий Гелетий.- В условиях отсутствия шоков мы не ожидаем существенных колебаний на валютном рынке, - сказал он.По словам Гелетея, НБУ и дальше будет работать в режиме гибкого валютного курса, и не планирует переходить к режиму фиксированного курса.- Мы считаем, что гибкое курсообразование является важным элементом политики инфляционного таргетирования и выступает предохранителем накопления дисбалансов в экономике, - сказал он.Вместе с тем, в случае возникновения колебаний на рынке НБУ, по словам Гелетея, будет принимать меры для их сглаживания.Напомним, в последнее время гривна ежедневно теряет позиции по отношению как к доллару, так и к евро.