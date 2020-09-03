День знаний в непривычном режиме – 1 сентября харьковские школы встречали детвору строго по графику на разных входах. Начало учебного года каждый класс отметил по собственному сценарию. Но, несмотря на то что Харьков снова в лидерах по количеству инфицированных, некоторые школы от традиционного празднования первого звонка все же не отказались.

Маски оригинальной расцветки приветствуются

Хоть какая-то польза от карантина

Учеников встречает система распознавания лиц

Общее требование МОЗ и МОН – без торжественных линеек, запрет на посещение школы родителями, наличие масок, антисептиков, измерение температуры. Перед началом учебного года каждая школа придумала свой праздник первого звонка, разработала график занятий для младших, средних и старших классов, раздала родителям инструкции, когда детворе приходить на уроки и что иметь при себе.Харьковчанка Юлия привела в школу сына-второклассника: вместо традиционного букета – маска и антисептик.– Дети в нашей школе пришли на первый урок в разное время. Допустим, мы в 7.50, другие – в 8.15, третьи – в 8.30 и так далее. Кроме того, всю детвору распределили по разным входам: кого-то учительница встречала на центральном, кого-то запускали с обратной стороны школы, кто-то заходил через боковой вход. Это делается для того, чтобы минимизировать скопление людей и встречи школьников друг с другом, – рассказывает Юлия. – Маски в нашей школе не нужны. Обязательное требование – у ребенка должен быть с собой антисептик, влажные и сухие салфетки. А вот температуру на входе детворе не измеряют – эту ежедневную утреннюю обязанность возложили на родителей. Если у ребенка есть хоть минимальное проявление простуды, в школу его вести не надо. В столовую классы будут ходить по очереди. Например, наш класс – после первого урока, поскольку детки встают рано – позавтракать не всегда успевают.Линейка в школе, по словам мамы второклассника Юлии, была, но только для учеников первых и выпускных классов.– Их собрали во дворе школы, там же первоклашек под музыку рассадили за парты, каждому дали воздушный шарик. Директор произнесла речь, – поделилась Юлия. – А в остальных классах первый звонок отметили по собственному сценарию. Например, наша учительница приготовила для детей слайд-шоу. А дальше их ожидало четыре урока.Так что, несмотря на рекомендации Минздрава, в некоторых харьковских школах от линеек решили все же не отказываться, хотя и устроили традиционный праздник только для «избранных». А между тем Харьков – снова в лидерах по количеству заболевших Covid-19. Такими темпами и до красной зоны – рукой подать, а там и дистанционка не за горами.Наперегонки бегут в школу двойняшки-второклассники Платон и Игнат. На пороге их встречает учительница, мальчишки надевают маски и машут маме рукой – ей в школу нельзя.– 1 сентября все идут в школу к первому уроку – к 8.30. Линейки в этом году у нас нет. Но какой же праздник знаний без цветов? Купили нашей учительнице от всего класса красивый букет. Так родители решили путем голосования. Деньги у нас остались с прошлого учебного года – удалось сэкономить за месяцы дистанционного обучения. Больше ни на что с родителей пока не собирали, – рассказывает мама ребятишек Анна.По ее словам, маски на входе обязательны, но в школе учащиеся 1–4-х классов их снимают, старшие ходят в масках.– Слышала, глава МОЗ говорил, что на целый день ребенку достаточно одной одноразовой маски – мол, поносил на перемене, спрятал в карман, отсидел урок, опять надел. В нашей школе сказали, что желательны маски многоразовые, причем приветствуются оригинальной расцветки, чтобы они как-то отличались друг от друга и дети не путали их между собой, – говорит Анна. – А вот об антисептике нам ничего не говорили. Но я своим не даю, потому что они все равно не станут им пользоваться. Начнут баловаться, брызгать друг в друга, еще в глаза, не дай бог, попадут.Поскольку на всю школу – один бесконтактный градусник, родителей просят каждое утро измерять детям температуру.– Школьников распределяют по разным входам, чтобы не скапливались. Дала своим мальчишкам воду и какие-то вкусняшки, после первого урока их покормили завтраком, – поделилась Анна.Девятиклассник Влад идет в школу не торопясь. В этом году начало уроков для его класса передвинули на час. Привычное хождение по предметным аудиториям отменили, теперь все занятия будут проходить в одном кабинете.– Честно говоря, я даже не представляю, как мы там все поместимся. Классный кабинет у нас достаточно маленький и, наверное, придется сидеть по три человека за партой. Хотя не понятно, как же тогда карантин, дистанция. Зато уроки в нашем классе теперь начинаются не в 80.30, как раньше, а в 9.25. Это супер – можно выспаться! Хоть какая-то польза от этого карантина. А малышня будет ходить в школу к восьми часам. Надеюсь, родители не заставят меня водить в школу брата-третьеклассника, – смеется подросток. – Предупредили, чтобы у всех были маски, пока свои, но ходят слухи, что их будут раздавать в школе – часто и много. Температуру проверяют на входе – у всех. Свои антисептики у нас запретили – говорят, в школе есть. Обязательно иметь при себе воду, потому что в школе питьевой воды нет. Буфет работать не будет, только столовая – по графику. Очередь нашего класса – около 13 часов. Так что купить пирожок в буфете, чтобы перекусить, уже не получится. На улицу, говорят, выпускать не будут до окончания уроков. Пообещали выдать учебники. Раньше выдавали перед каникулами, но поскольку мы с дистанционки в школу так и не вернулись, получим сейчас.В двух харьковских школах – №89 и №116 – к началу учебного года внедрили карантинное ноу-хау. Учеников здесь встречает система распознавания лиц с бесконтактным измерением температуры. Она позволяет не впускать в помещение школы учащихся и сотрудников с признаками болезни либо посторонних.– В базу данных внесут фото учеников, учителей и технического персонала. Система за полметра распознает лицо входящего человека и измеряет его температуру. Если человека в базе нет, звучит сигнал, и охранник не пустит чужака в школу, – рассказывает завуч лицея №89 Анна Жозе да Коста. – Также на входе будет дежурить медсестра, и если у кого-то окажется повышенная температура, медработник измерит ее еще раз, позвонит родителям и отправит ученика домой.Пока система работает в тестовом режиме, но в дальнейшем такие устройства появятся во всех учебных заведениях города.