3 сентября стало известно, что правительство проведет выборочные проверки учебных заведений каждой области Украины.

Будет проверено соблюдение противоэпидемических правил для предотвращения распространения коронавируса, сообщает Правительственный портал.

Поручение проверить учебные заведения дал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на селекторном совещании.

- Случайным образом должны быть проверены не менее пяти учебных заведений в каждой из областей. Особенно стоит обратить внимание на школы, которые располагаются в отдаленных районах, поскольку в областных центрах ситуация более или менее стабильная, - сказал Шмыгаль.

Премьер также поручил главам областных и районных госадминистраций лично контролировать ситуацию в учебных заведениях.

"Премьер-министр отметил, что по результатам этой проверки правительство может принять кадровые решения", - добавили в Кабмине.

По состоянию на четверг в Украине 128 228 случаев заражения коронавирусом. За прошлые сутки болезнь диагностировали у 2 430 человек.

При этом за последние сутки COVID-19 преодолели 859 человек, свидетельствует карта Совета национальной безопасности и обороны.

Отмечается, что в течение суток от болезни умерли 54 человека, за все время пандемии – 2 710.

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