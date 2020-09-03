3 сентября стало известно, что правительство проведет выборочные проверки учебных заведений каждой области Украины.

Будет проверено соблюдение противоэпидемических правил для предотвращения распространения коронавируса, сообщает Правительственный портал.Поручение проверить учебные заведения дал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на селекторном совещании.- Случайным образом должны быть проверены не менее пяти учебных заведений в каждой из областей. Особенно стоит обратить внимание на школы, которые располагаются в отдаленных районах, поскольку в областных центрах ситуация более или менее стабильная, - сказал Шмыгаль.Премьер также поручил главам областных и районных госадминистраций лично контролировать ситуацию в учебных заведениях."Премьер-министр отметил, что по результатам этой проверки правительство может принять кадровые решения", - добавили в Кабмине.По состоянию на четверг в Украине 128 228 случаев заражения коронавирусом. За прошлые сутки болезнь диагностировали у 2 430 человек.При этом за последние сутки COVID-19 преодолели 859 человек, свидетельствует карта Совета национальной безопасности и обороны.Отмечается, что в течение суток от болезни умерли 54 человека, за все время пандемии – 2 710.