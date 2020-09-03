События Пожар в Васищевском лесничестве: стали известны подробности (видео) Вечерний Харьков 3.09.2020 429 О том, как пожарные справляются и огненной стихией рассказали журналисты телеканала "р1". Читайте также В Харькове временно не будет курсировать троллейбус №19 Завтра жара в Харькове немного уменьшится Журналисты побывали на месте масштабного лесного пожара под Харьковом (видео) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Харькове временно не будет курсировать троллейбус №19 События 3.09.2020 Лента новостей Пожар в Васищевском лесничестве: стали известны подробности (видео) 3.09.2020 «Пандемия COVID-19»: в Украине проведут масштабную проверку учебных заведений 3.09.2020 В Харькове временно не будет курсировать троллейбус №19 3.09.2020 Завтра жара в Харькове немного уменьшится 3.09.2020 В Украине ужесточили наказание за угон авто 3.09.2020 Журналисты побывали на месте масштабного лесного пожара под Харьковом (видео) 3.09.2020 На оживленном харьковском перекрестке ограничат движение 3.09.2020