События «Пенек Зеленского» в Песочине может стать местной достопримечательностью Вечерний Харьков 08:46 349 Журналисты «Типа Новости» узнали подробности появления песочинского символа подготовки коммунальщиков к визиту Президента. Читайте также 4 сентября часть Харькова останется без воды Новый антирекорд: в Харьковской области 371 новый случай COVID-19 за сутки. Еще двое - скончались. Пожар в Васищевском лесничестве: стали известны подробности (видео) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ 4 сентября часть Харькова останется без воды События 08:55 Лента новостей 4 сентября часть Харькова останется без воды 08:55 «Пенек Зеленского» в Песочине может стать местной достопримечательностью 08:46 Новый антирекорд: в Харьковской области 371 новый случай COVID-19 за сутки. Еще двое - скончались. 08:38 Пожар в Васищевском лесничестве: стали известны подробности (видео) 3.09.2020 «Пандемия COVID-19»: в Украине проведут масштабную проверку учебных заведений 3.09.2020 В Харькове временно не будет курсировать троллейбус №19 3.09.2020 Завтра жара в Харькове немного уменьшится 3.09.2020