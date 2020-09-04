Соответствующее решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Так, «Красный» уровень установлен в 29 административно-территориальных единицах, «оранжевый» - в 89, «желтый» - в 139. Об этом сообщил Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге по итогам заседания комиссии.«Уровни эпидемической опасности определены по четким признакам, установленным соответствующим постановлением правительства, а именно: по количеству заполненных больничных коек, числом тестирований и новых случаев заболевания COVID-19 в течение 14 дней в 100 000 населения», - подчеркнул Министр Максим Степанов.По результатам заседания комиссии, принято решение установить с 7 сентября 00:00 часов в Великобурлуцком районе Харьковской области «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.