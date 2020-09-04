Доверие украинцев к властным институтам падает, показывают данные социологов Центра Разумкова и Фонда "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива".

Их опрос показал, что чаще всего граждане Украины доверяют Вооруженным силам (65%), церкви (63%), волонтерским организациям (63%), Госслужбе по ЧС (53%), добробатам (53%), пограничникам (52%).Украинским СМИ доверяет ровно половина украинцев, на процент меньше доверяют Нацгвардии, общественным организациям – 47%. Всем остальным институтам недоверие выражается чаще, чем доверие.Президенту Украины не доверяют 49% граждан, Верховной Раде - 75%, правительству – 72%, государственному аппарату (чиновникам) - 78%."Наблюдается тенденция снижения уровня доверия к органам власти. Так, если в декабре 2019г недоверие Кабинету министров высказывали 51,5% респондентов, то в июле 2020г не доверяли 72%; Верховной Раде - 54% и 75% соответственно, президенту ˗ 31% и 49% соответственно", - отмечают социологи.Политическим партиям не доверяют 71% респондентов, профсоюзам - около 50%.Почти 80% украинцев не доверяют судебной системе в целом (77,5%), Верховному суду (69%), местным судам (67,5%). Прокуратуре не доверяют 73% опрошенных, Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) - 71%, Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) - 70,5%, Антикоррупционному суду (ВАКС) - 70%, Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) - 70%.Среди правоохранителей реже высказаться недоверие полиции и Службе безопасности Украины, однако недоверие преобладает над доверием.Нацполиции не доверяют 58% опрошенных. Доверяет лишь каждый третий. Патрульной полиции не доверяют 54%, а 35% доверяют, СБУ 56% и 31% соответственно."То обстоятельство, что лидером недоверия является государственный аппарат в целом (ему и чиновникам не доверяют 78% респондентов), свидетельствует о высоком уровне отчуждения между структурами государственной власти и обществом, что приводит к негативной оценке гражданами деятельности власти, за исключением тех структур, которые обеспечивают оборону государства и безопасность граждан (ВСУ, Госпогранслужба, Нацгвардия, ГСЧС)", - отмечают социологи.Исследование провели с 3 по 9 июля методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Социологи опросили 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированного Крыма и территорий Донецкой и Луганской областей. В выборку попало все взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Погрешность не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Королевства Нидерландов в Украине.